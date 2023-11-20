Во Владивостоке пройдет «Зимний Бизнес-Прием» (18+)

ИП Горелова Елена Викторовна ИНН 253711636212 erid: LdtCKSqT8 Уважаемые предприниматели! Оргкомитет из членов предпринимательских ассоциаций и бизнес-объединений приглашает Вас на главное событие Дальневосточной столицы «Зимний Бизнес-Прием»! По традиции, предприниматели, члены бизнес-ассоциаций и бизнес-объединений, а также деловое сообщество и представители власти собираются вместе, чтобы подвести итоги года и прочествовать тех, кто своим трудом внёс значительный вклад в экономику города и края.