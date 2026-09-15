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Курские новости

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На проспекте Дружбы благоустроят площадку для зала единоборств

На проспекте Дружбы благоустроят площадку для зала единоборств

Подрядчик «Курсстрой» уже получил несколько госконтрактов, включая благоустройство территории перед Дворцом молодёжи за 59,7 млн рублей.

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