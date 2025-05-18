Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Егор П
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  • Петр Петрович Канаев
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Не такие простые как оказалось: соседи рассказали много интересных вещей о ребятах растоптавших флаг на глазах у всех

Не такие простые как оказалось: соседи рассказали много интересных вещей о ребятах растоптавших флаг на глазах у всех

Avia.pro - СМИ 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы, в Обнинске Калужской области двое мальчиков 8 и 10 лет устроили шокирующий поступок: сорвали флаг с георгиевской лентой, бросили его на землю и затоптали.

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