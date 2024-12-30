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Политика как она есть

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Додон возложил вину за небывалый энергокризис в Молдавии на Санду и ее кабмин

Додон возложил вину за небывалый энергокризис в Молдавии на Санду и ее кабмин

Бывший президент, лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон считает, что виновником энергетического кризиса в стране является президент Майя Санду и правительство, сформированное ее правящей Партией действия и солидарности.

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