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Царьград

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НАФИ выявил, что 86% русских слышали о проблеме деменции

НАФИ выявил, что 86% русских слышали о проблеме деменции

Исследование НАФИ 2026 года: почти четверть русских имеют родственников с деменцией, 86% знают о проблеме, но 83% не понимают, как действовать.

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