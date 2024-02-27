Нелидовские полицейские организовали экскурсию для воспитанников социально-реабилитационного центра

Сотрудники Госавтоинспекции провели для воспитанников социально-реабилитационного центра «Мой семейный центр» города Нелидово теоретическое занятие, где рассказали о службе дорожных полицейских, их обязанностях и специфике работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии