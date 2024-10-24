Минобороны: ночью Вооружённые силы сбили 7 беспилотников над территорией страны

В течение прошедшей ночи российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над территорией страны, о чём сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
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