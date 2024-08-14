Кулеба проинформировал Борреля о деталях операции Украины в Курской области

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, изучив отчет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о вторжении украинской армии на территорию Курской области, заявил о своей поддержке предпринимаемых Киевом действий.
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