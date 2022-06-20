Экс-дипломат Ищенко: Литва дала России повод обвинить войну транспортной блокадой Калининграда

Транспортная блокада российского Калининграда со стороны Литвы является поводом для военных действий, потому как власти Вильнюса нарушили законное право Москвы на доступ к собственным территориям, заявил Ростислав Ищенко, бывший украинский дипломат.
Транспортная блокада российского Калининграда со стороны Литвы является поводом для военных действий, потому как власти Вильнюса нарушили законное право Москвы на доступ к собственным территориям, заявил Ростислав Ищенко, бывший украинский дипломат.
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