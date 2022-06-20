Южный Федеральный

365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    В укропитекии командуют сшп и воюют они с Россией руками скакуасов до последнего хохла.Пентагон одобрил ...
  • Nikolay Stepanov
    Ну, эти поля недолго и разминировать. Уж минировать, так атомными минами, как ФРГ минировала границу с ГДР в 60-х год...Украина решила ог...
  • Дмитрий Марченко
    хохлы застрелиться не пробовали? попробуйте - полегчаетУкраина отказалас...

Экс-дипломат Ищенко: Литва дала России повод обвинить войну транспортной блокадой Калининграда

Экс-дипломат Ищенко: Литва дала России повод обвинить войну транспортной блокадой Калининграда

Транспортная блокада российского Калининграда со стороны Литвы является поводом для военных действий, потому как власти Вильнюса нарушили законное право Москвы на доступ к собственным территориям, заявил Ростислав Ищенко, бывший украинский дипломат.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх