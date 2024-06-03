Собачья забота: домашних питомцев в России намерены пронумеровать

Домашних животных в РФ решили пронумеровать: питомцам предлагают присвоить идентификационные номера, а их владельцы будут отчитываться в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии.
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