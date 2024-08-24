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Всем кланом - на выход из России, патенты отменить: Битва с диаспорами выходит на новый уровень

Всем кланом - на выход из России, патенты отменить: Битва с диаспорами выходит на новый уровень

С одной стороны, есть лоббисты массового завоза мигрантов, которые бросили вызов русским людям, пытаясь сохранить свой бизнес на дешёвой рабочей силе, с другой - появилось немало предложений, как ужесточить и прикрыть лазейки для приезжих.

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Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
Приходится часто ездить в Белоруссию. Заходят перед границей россйские пограничники и высаживают всех подозрительных . В прошлый раз высадили табор цыган . Я к чему это . Какой пидорас запретил высаживать чурок на границе без документов на право въезда в Россию.
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18 час.
Надежда Белугина
А мы всё пишем и пишем, предлагаем и предлагаем...А уже Курск, Кавказ...и Зеленский &quot;на коне&quot;
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14 час.
Акимова Татьяна
Мигрантам не давать гражданство ни при каких условиях.Только рабочая виза, дактилоскопия.За любое нарушение депортация и запрет на въезд.Пора уже наводить порядок, 3ий год войны, а олигархи и толстосумы диктуют государству, что хотят.Коррупционеров всех мастей либо на виселицу либо на войну в штурмовики.Сколько можно издеваться над русскими?Скоро мы станем рабами в стране, вернее, уже становимся.У нас прав меньше, чем у пришлых.
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1 час.

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