Всем кланом - на выход из России, патенты отменить: Битва с диаспорами выходит на новый уровень

Приходится часто ездить в Белоруссию. Заходят перед границей россйские пограничники и высаживают всех подозрительных . В прошлый раз высадили табор цыган . Я к чему это . Какой пидорас запретил высаживать чурок на границе без документов на право въезда в Россию.

Акимова Татьяна

Мигрантам не давать гражданство ни при каких условиях.Только рабочая виза, дактилоскопия.За любое нарушение депортация и запрет на въезд.Пора уже наводить порядок, 3ий год войны, а олигархи и толстосумы диктуют государству, что хотят.Коррупционеров всех мастей либо на виселицу либо на войну в штурмовики.Сколько можно издеваться над русскими?Скоро мы станем рабами в стране, вернее, уже становимся.У нас прав меньше, чем у пришлых.