Как же быстро меняется погода! 💨 Сейчас светит солнышко, а уже завтра синоптики нам обещают заморозки, метели и ураганный ветер.
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Как же быстро меняется погода! 💨 Сейчас светит солнышко, а уже завтра синоптики нам обещают заморозки, метели и ураганный ветер.