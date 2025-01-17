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Царьград

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Руди Джулиани избежал потери жилья, заключив сделку на миллионы долларов

Руди Джулиани избежал потери жилья, заключив сделку на миллионы долларов

Бывший адвокат Дональда Трампа, Руди Джулиани, договорился с истцами, чтобы избежать продажи его имущества в Нью-Йорке и Флориде.

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