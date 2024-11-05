Создатели Test Drive Unlimited Solar Crown подарят игрокам Porsche 911 для компенсации проблемн...

Создатели Test Drive Unlimited Solar Crown подарят игрокам Porsche 911 для компенсации проблемного запускаВыпущенная 12 сентября игра Test Drive Unlimited Solar Crown перенесла игроков со всего мира на остров Гонконг, чтобы принять участие в соревновании Solar Crown.
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