Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

«С какими-то наградами я не согласен, но главное – кубок у нас! На остальное #####!» Эд об итогах голосования

Капитан 2Drots Эдамс поделился мнением об итогах голосования Winline Media Football Awards. – Как тебе итоги? – Пацаны, честно, не понял.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх