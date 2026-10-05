Смолин: при поступлении в педвуз абитуриенты будут сдавать ЕГЭ по профилю

Абитуриентам педагогических вузов при поступлении теперь потребуется сдавать ЕГЭ по предмету, который соответствует выбранной специальности, ранее обязательным экзаменом для них было обществознание.
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