Макрон считает, что Франция в состоянии противостоять России

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Вся франция даже меньше нашей МОСКВЫ.  И людей меньше. Да половина из них уже одни с пеленок ГЕИ почти и другие больные переделанные ГЕИ. Вояки &quot; БЛИН&quot; как скажет  уважаемый Лавров.
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22 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Да где там наш САРМАТ ,надо его передвинуть поближе к ПАРИЖУ, к спальне МАКРОНА направить, точно будем знать, что пара ГЕЕВ погибнет сразу, остальная франция обрадуется. Ну и мы.
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22 час.

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