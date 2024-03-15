Как заявил в эфире телеканала France 2 президент Франции Эммануэль Макрон, Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России в конфликте с Украиной.
Макрон считает, что Франция в состоянии противостоять России
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Вся франция даже меньше нашей МОСКВЫ. И людей меньше. Да половина из них уже одни с пеленок ГЕИ почти и другие больные переделанные ГЕИ. Вояки " БЛИН" как скажет уважаемый Лавров.
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22 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Да где там наш САРМАТ ,надо его передвинуть поближе к ПАРИЖУ, к спальне МАКРОНА направить, точно будем знать, что пара ГЕЕВ погибнет сразу, остальная франция обрадуется. Ну и мы.
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22 час.
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