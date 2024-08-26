В Приморье ищут девочку, унесенную течением реки

В Приморском крае волонтеры и спасатели ищут девочку, унесенную течением реки, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «ПРОО «ПримПоиск» Согласно информации, опубликованной волонтерами и неравнодушными приморцами в Сети, в воскресенье, 25 августа несовершеннолетняя девочка с подругой решили искупаться и на великах поехали за Артем, к реке Артемовке в районе государственной районной электростанции, находящейся недалеко от СНТ Энергетик.