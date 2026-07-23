Известный журналист-иноагент рассказал об обилии заброшенных зданий в европейской столице

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Известный российский журналист Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший в Португалию, раскрыл необычный факт о столице этой страны Лиссабоне.