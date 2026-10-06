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Брюссель готовит ужесточение правил передвижения российских дипломатов

Брюссель готовит ужесточение правил передвижения российских дипломатов

Телеканал Euronews со ссылкой на высокопоставленных дипломатов, знакомых с ходом обсуждения, сообщил, что Евросоюз прорабатывает варианты дополнительных ограничений и проверок в отношении российских дипломатов.

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