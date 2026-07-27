Носков и Фетисов проверили новое помещение ДШИ №9 в Самаре

Глава Самары Иван Носков совместно с советником председателя областного правительства Александром Фетисовым проверил готовность нового помещения Детской школы искусств № 9, расположенной в Куйбышевском районе.
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