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Медитация за завтраком: как необычно начать день, но сделать его идеальным

Медитация за завтраком: как необычно начать день, но сделать его идеальным

Утро — самое суетное время. Все начинается с будильника, а дальше — завтрак на бегу, параллельно просмотр ленты в телефоне, ответы на сообщения, новости, сборы и выход на работу.

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