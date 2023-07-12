Но санкции против России Турция так и не ввела

О возвращении бойцов "Азова" на Украину Николай ГанчукРожденный в СССР Вчера 23:32 1 361 У нас на выходных усиленно разгоняли, выражаясь языком противника, зраду из-за возвращения на Украину бывших бойцов признанного в России террористической организацией батальона «Азов».
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