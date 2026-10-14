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Царьград

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В Новосибирске стартовал фестиваль «Наука 0+» со 100+ мероприятиями

В Новосибирске стартовал фестиваль «Наука 0+» со 100+ мероприятиями

В Новосибирской области с 14 по 16 октября проходит всероссийский фестиваль «Наука 0+», центральной площадкой которого стала ГПНТБ СО РАН.

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