FT: в ЕК намерены разморозить 13 млрд евро для Венгрии ради поддержки Киева

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, Еврокомиссия собирается разморозить около 13 млрд евро для Венгрии, чтобы Будапешт поддержал увеличение бюджета, часть средств из которого будет направлена в качестве помощи киевскому режиму.
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