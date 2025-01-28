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Александр Дубинский: Москва и Вашингтон могут выкинуть Украину и Европу из-за стола обсуждений

Александр Дубинский: Москва и Вашингтон могут выкинуть Украину и Европу из-за стола обсуждений

NYT пишет об еще одном интересном аспекте будущей сделки по Украине — контролю над ядерным оружием. Включив его в повестку диалога, Москва и Вашингтон могут вообще выкинуть Украину и Европу из-за стола обсуждений, посадив туда Китай.

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