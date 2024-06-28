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Психолог Ковалева: Увлечение фурри может быть не опасно для ребенка

Психолог Ковалева: Увлечение фурри может быть не опасно для ребенка

Руководитель центра компетенций Института дополнительного профессионального образования, кандидат психологических наук Юлия Ковалева рассказала, что некоторые молодежные увлечения вызывают недопонимание у старшего поколения.

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