Психолог Ковалева: Увлечение фурри может быть не опасно для ребенка

Руководитель центра компетенций Института дополнительного профессионального образования, кандидат психологических наук Юлия Ковалева рассказала, что некоторые молодежные увлечения вызывают недопонимание у старшего поколения.
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