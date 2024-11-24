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Daddy Bots из Петербурга стали лучшими на международной «Битве Роботов»

Daddy Bots из Петербурга стали лучшими на международной «Битве Роботов»

Робототехники из Северной столицы стали лучшими в международном соревновании «Битва роботов». Команда Daddy Bots заняла первое место, а «Всеядные» расположились на третьей строчке, уступив участникам из Китая.

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