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Спички - не игрушка

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Кто прикрыл подрывы "Северных потоков": Названы имена каждого из украинских дайверов-диверсантов

Кто прикрыл подрывы "Северных потоков": Названы имена каждого из украинских дайверов-диверсантов

Спустя полтора года после разрушения "Северных потоков" ни ООН, ни страны Запада так и не инициировали открытого расследования в рамках этой геополитической диверсии, однако упорно продолжают отрицать причастие стран НАТО.

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