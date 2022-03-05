Бургундские вина: история и особенности производства

Бургундия – территория Франции, которая прославилась своими винами в 6 веке до н.э. К категории бургундских вин относятся красные и белые вина, которые изготовлены из плодов винограда Алиготе, Пино Блан, Пино Нуар, Совиньон, Шардоне, Гаме, Совиньон.