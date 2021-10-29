Мир оружия

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«Оружие, проверенное временем»: В Польше раскрыли детали закупки турецких беспилотников Bayraktar TB2

«Оружие, проверенное временем»: В Польше раскрыли детали закупки турецких беспилотников Bayraktar TB2

Польская армия получит на вооружение 24 турецких ударных беспилотника BayraktarTB2 несколькими партиями, последняя из которых прибудет в Польшу к концу 2024 года.

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