«Оружие, проверенное временем»: В Польше раскрыли детали закупки турецких беспилотников Bayraktar TB2

Польская армия получит на вооружение 24 турецких ударных беспилотника BayraktarTB2 несколькими партиями, последняя из которых прибудет в Польшу к концу 2024 года.
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