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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Коламбуса» Мерзликин попытался подраться с Уигаром. После нескольких ударов судьи разняли защитника «Калгари» с голкипером

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Блю Джекетс» и «Калгари» (5:2). В начале третьего периода защитник «Флеймс» попытался добить шайбу с пятака, попав голкиперу клюшкой между щитков.

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