Семьи заложников ХАМАС призвали Нетаньяху к мерам по возвращению их родных

Десятки семей заложников, которые в настоящее время остаются в плену боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа, собрались возле дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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