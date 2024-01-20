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Семьи заложников ХАМАС призвали Нетаньяху к мерам по возвращению их родных

Семьи заложников ХАМАС призвали Нетаньяху к мерам по возвращению их родных

Десятки семей заложников, которые в настоящее время остаются в плену боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа, собрались возле дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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