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Ямаль о 2:1 с Францией: «Испания в финале, остается самое главное – выиграть титул. Моя цель – встретить день рождения в Германии»

Ямаль о 2:1 с Францией: «Испания в финале, остается самое главное – выиграть титул. Моя цель – встретить день рождения в Германии»

Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте обыграла французскую сборную (2:1) в полуфинале Евро-2024.

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