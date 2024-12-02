ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Читатели обсудили требование протоиерея Андрея Ткачева "запретить женщинам ходить по врачам"

Читатели обсудили требование протоиерея Андрея Ткачева "запретить женщинам ходить по врачам"

"Охрана рыбов" продолжает обсуждение Слова Божьего нашими Читателями. Протоиерей Андрей Ткачев: православные женщины не должны ходить по врачам и раздеваться перед ними Охрана ₽ыбовЪ10 августа После публикации "Охраной рыбов" статьи "Протоиерей Андрей Ткачев: православные женщины не должны ходить по врачам и раздеваться перед ними", наши Читатели-атеисты дали оценку его высказываний.

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Комментарии
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Майя Majesty
Мрак конечно мрачный, но у меня все же складывается впечатление, что некоторые заявления Ткачёва в этой статье выдернуты из контекста..
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9 час.

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