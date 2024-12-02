Читатели обсудили требование протоиерея Андрея Ткачева "запретить женщинам ходить по врачам"

"Охрана рыбов" продолжает обсуждение Слова Божьего нашими Читателями. Протоиерей Андрей Ткачев: православные женщины не должны ходить по врачам и раздеваться перед ними Охрана ₽ыбовЪ10 августа После публикации "Охраной рыбов" статьи "Протоиерей Андрей Ткачев: православные женщины не должны ходить по врачам и раздеваться перед ними", наши Читатели-атеисты дали оценку его высказываний.