Читатели обсудили требование протоиерея Андрея Ткачева "запретить женщинам ходить по врачам"

"Охрана рыбов" продолжает обсуждение Слова Божьего нашими Читателями. Протоиерей Андрей Ткачев: православные женщины не должны ходить по врачам и раздеваться перед ними Охрана ₽ыбовЪ10 августа После публикации "Охраной рыбов" статьи "Протоиерей Андрей Ткачев: православные женщины не должны ходить по врачам и раздеваться перед ними", наши Читатели-атеисты дали оценку его высказываний.
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