Ралли европейских акций столкнется с серьезными препятствиями согласно прогнозам Goldman и BlackRock

Европейские фондовые рынки достигли рекордных максимумов, но дальнейшее их повышение под вопросом. Фондовые индексы растут по инерции, на вере инвесторов в силу экономики США, когда состояние экономики ЕС под вопросом - активность частного сектора сокращается, а Германию ждет рецессия.
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