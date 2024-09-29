Ралли европейских акций столкнется с серьезными препятствиями согласно прогнозам Goldman и BlackRock

Европейские фондовые рынки достигли рекордных максимумов, но дальнейшее их повышение под вопросом. Фондовые индексы растут по инерции, на вере инвесторов в силу экономики США, когда состояние экономики ЕС под вопросом - активность частного сектора сокращается, а Германию ждет рецессия.