Секрет счастливого брака Михаила Боярского

«Российский д'Артаньян» не скрывал, что в свои 26 совсем не хотел жениться, боясь потерять свободу. Однако осознанная необходимость все время вела Михаила Боярского домой к Ларисе Луппиан, так что актер сломался и поставил штамп в паспорте.
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