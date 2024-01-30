Секрет счастливого брака Михаила Боярского

«Российский д'Артаньян» не скрывал, что в свои 26 совсем не хотел жениться, боясь потерять свободу. Однако осознанная необходимость все время вела Михаила Боярского домой к Ларисе Луппиан, так что актер сломался и поставил штамп в паспорте.