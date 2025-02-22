Коллаборация между Magic: The Gathering и «Аватаром: Последний маг воздуха» анонсиро...

Коллаборация между Magic: The Gathering и «Аватаром: Последний маг воздуха» анонсирована на 21 ноябряВ прошлом году в Лас-Вегасе Wizards of the Coast пообещала сообществу ККИ Magic: The Gathering три сета в рамках Universes Beyond и наконец раскрыла последний из них на конвенте MagicCon в Чикаго.
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