Коллаборация между Magic: The Gathering и «Аватаром: Последний маг воздуха» анонсиро...

Коллаборация между Magic: The Gathering и «Аватаром: Последний маг воздуха» анонсирована на 21 ноябряВ прошлом году в Лас-Вегасе Wizards of the Coast пообещала сообществу ККИ Magic: The Gathering три сета в рамках Universes Beyond и наконец раскрыла последний из них на конвенте MagicCon в Чикаго.