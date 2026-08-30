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Регионы России

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Эксперт предостерегла о рисках полной доверия ИИ при интерпретации медицинских анализов

Эксперт предостерегла о рисках полной доверия ИИ при интерпретации медицинских анализов

Искусственный интеллект (ИИ) становится инструментом самодиагностики, предлагая пользователям загрузить результаты анализов для их интерпретации.

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