Захарова: Киев пытается отвлечь внимание от нападения на автомобиль МАГАТЭ

Киев внесением на рассмотрение МАГАТЭ своей резолюции по влиянию энергетической инфраструктуры на безопасность АЭС пытается отвлечь внимание общественности от нападения киевских боевиков на сотрудников МАГАТЭ, заявила 13 декабря официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в комментарии, размещенном на официальном сайте министерства.