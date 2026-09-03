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Amprius разработала литий-ионный аккумулятор с плотностью энергии 500 Вт·ч/кг

Amprius разработала литий-ионный аккумулятор с плотностью энергии 500 Вт·ч/кг

Ключевое отличие от предыдущих разработок компании — в производственном подходе. Ранее Amprius уже показывала элементы питания с удельной энергией выше 500 Вт·ч/кг, но они требовали специализированных, дорогих и трудно масштабируемых методов производства.

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