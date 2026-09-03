Amprius разработала литий-ионный аккумулятор с плотностью энергии 500 Вт·ч/кг

Ключевое отличие от предыдущих разработок компании — в производственном подходе. Ранее Amprius уже показывала элементы питания с удельной энергией выше 500 Вт·ч/кг, но они требовали специализированных, дорогих и трудно масштабируемых методов производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
- Различия в успева...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым