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Журналист Придыбайло выложил фото нового главкома ВСУ с празднования Дня России

Журналист Придыбайло выложил фото нового главкома ВСУ с празднования Дня России

Журналист RT Константин Придыбайло выложил в своем Telegram-канале архивные фотографии нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, на которых он принимает участие в праздновании Дня России в 2013 году.

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