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Депутат Рады Скороход: Уиткофф и Кушнер привезли в Киев худшие условия мира

Депутат Рады Скороход: Уиткофф и Кушнер привезли в Киев худшие условия мира

Специальные посланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе недавнего визита на Украину предлагали худшие условия мирного соглашения с Россией по сравнению с теми, которые обсуждались раньше.

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