Сила в правде
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Сила в правде

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"ВСУ добивают стратегический завод, который "защищать не положено": Киев лишает нас преимущества в войне дронов

"ВСУ добивают стратегический завод, который "защищать не положено": Киев лишает нас преимущества в войне дронов

В тылу России есть стратегические предприятия, которые остро нуждаются в защите, но не получают ее в полной мере.

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