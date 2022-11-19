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Шунин о переходе РФС в Азию: «Нужно двигаться туда, где будут официальные игры, где можно бороться»

Антон Шунин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. — Не обидно, что УЕФА и ФИФА закрыли вам шанс попробовать себя на крупных турнирах? — Конечно, каждому игроку, спортсмену, болельщику обидно от этого решения.

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