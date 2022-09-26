Позитив для оптимистов

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Бесполезные мужчины: нужны ли они женщинам?

Бесполезные мужчины: нужны ли они женщинам?

  Я живу в небольшом провинциальном городке со средней по России численностью населения. Здесь полно заводов, плохая экология и тротуары, которые напоминают пунктирную линию.

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