Бесполезные мужчины: нужны ли они женщинам?

Я живу в небольшом провинциальном городке со средней по России численностью населения. Здесь полно заводов, плохая экология и тротуары, которые напоминают пунктирную линию.
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