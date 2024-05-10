Нетаньяху выразил надежду, что разногласия с Байденом будут преодолены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется урегулировать разногласия с президентом США Джо Байденом после его публичного предупреждения о прекращении поставок оружия в случае начала израильской армией полномасштабной операции в городе Рафах в секторе Газа.