Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США и Британия не хотят говорить с РФ на равных

В интервью для YouTube-канала Dialogue Works бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Соединённые Штаты Америки и Великобритания не стремятся к диалогу с Россией и не рассматривают её как равного партнёра.