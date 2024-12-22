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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США и Британия не хотят говорить с РФ на равных

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США и Британия не хотят говорить с РФ на равных

В интервью для YouTube-канала Dialogue Works бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Соединённые Штаты Америки и Великобритания не стремятся к диалогу с Россией и не рассматривают её как равного партнёра.

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