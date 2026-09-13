Дмитриев призвал главу помогающей ВСУ Palantir сменить имидж

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал гендиректора компании Palantir, сотрудничающей со спецслужбами США и Украины, Алекса Карпа сменить имидж и отказаться от продвижения продукции через формирование враждебного мышления.