Дмитриев призвал главу помогающей ВСУ Palantir сменить имидж

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал гендиректора компании Palantir, сотрудничающей со спецслужбами США и Украины, Алекса Карпа сменить имидж и отказаться от продвижения продукции через формирование враждебного мышления.
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