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Ксения Синицына: «Как буду отмечать победу? Пойдем в бассейн с друзьями, я взяла купальник. У нас очень хороший отель. Слава богу, не «Волга»

«Это было нелегко. Спасибо моим тренерам, что продолжают со мной работать. Осознания полного нет, это большой сюрприз.

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